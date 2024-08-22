دعم من غرفة الشارقة لـ 19 فعالية مجتمعية خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن أهم الإنجازات التي حققتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمجتمع والاستدامة والممارسات المسؤولة، خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للمساهمة بتعزيز التنمية المجتمعية ودعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام.

ووفقاً لتقرير المسؤولية المجتمعية الذي أصدرته الغرفة عن النصف الأول من العام الجاري، فقد تمثلت إنجازاتها بالعمل على دعم ورعاية 19 حدثاً وفعالية اقتصادية ومجتمعية إلى جانب النجاح الذي حققته جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها الغرفة سنوياً، والتي تمثلت بتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لعدد من منشآت القطاع الحكومي والخاص في الإمارة.

فيما قدمت منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية عدداً من مبادرات التوعية الهادفة إلى تعزيز وعي مجتمع الأعمال والأعضاء المنتسبين للغرفة بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات وضرورة تبنيها كجزء لا يتجزأ من الخطط الاستراتيجية للشركات وأهدافها وقيمها، وكيفية المساهمة في دعم المبادرات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة عززت دورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع من خلال مساهماتها المتنوعة في هذا المجال عبر إطلاق ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى نشر الوعي بمبادئ المسؤولية المجتمعية في أوساط القطاع الخاص، ودعم وتحفيز قطاع الأعمال للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية بتأثير إيجابي.

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