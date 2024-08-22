نمو استثنائي لمستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بالشارقة 2023

المصدر: الشارقة - وام

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نجحت إمارة الشارقة، خلال العام الماضي 2023، في تحقيق نمو استثنائي بمستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها.حيث ارتفع حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 4.1 %، لتصل أعداد المنشآت إلى 66.365 رخصة، منها 11.7 % رخص صادرة، فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى، وبنسبة 88.3 %، بينما شكلت رخص التملك الأجنبي 13 % من إجمالي الرخص في 2023 بواقع 2.503 رخص صادرة و6.109 رخص معدلة، وبإجمالي رأس مال قيمته 3.23 مليارات درهم.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي أصدرته، أمس، تحت عنوان «مستمرون في العطاء»، أن هذا النمو له آثاره الإيجابية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية العام 2023. وتمثل النمو الإيجابي وبنسب متفاوتة في رخص الأعمال الصادرة، كما شهدت رخص اعتماد الصادرة نمواً عالياً بنسبة 21 %، بينما سجلت رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة بدورها نمواً قياسياً بواقع 34 %، وكذلك 19% لرخصها الصادرة.

وزاد إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية، ولا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي، ولا سيما في المجالات التجارية والمهنية، مع زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، وأنجزت الدائرة على الصعيد القانوني والتشريعي 18.176 معاملة توثيق لعقود الشركات، ونفذت 45.768 معاملة قانونية.

وقال حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الصعد تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع، تنفرد به الإمارة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. وأكد المحمود أن الشارقة أصبحت موطناً للاستثمار ولريادة الأعمال العائلية.

ووجهة عالمية للمستثمرين ولرجال الأعمال ورواد الاقتصاد الأخضر والشركات الكبرى، التي تقود صناعات المستقبل، وفي الابتكار والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أثمرت جهود التنمية المستدامة عن تصنيف الشارقة الخامسة عالمياً بين قائمة المدن العشر الأسرع نمواً في جذب تدفقات الاستثمار المباشر، واستقطاب المشاريع الجديدة.

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