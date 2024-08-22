ابتسام المزروعي ضمن قائمة تضم 100 من قادة الذكاء الاصطناعي حول العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة» إلى قائمة تضم 100 من قيادات الذكاء الاصطناعي حول العالم، والتي أعلنتها «H2O.ai» الشركة العاملة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر. ويأتي إدراج خبيرة الذكاء الاصطناعي الإماراتية في القائمة بعد أن قادت التأثير على أرض الواقع من خلال تنفيذ وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

واختيرت الدكتورة المزروعي ضمن فئة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة/ باحث علمي»، تقديراً لمساهماتها القيمة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتنفيذها في إطار أخلاقي. ومن بين الأسماء البارزة ضمن القائمة الدكتور يان ليكون، نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا؛ والدكتورة في-في لي، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد والمؤسس المشارك لشركة AI4ALL؛ وجيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس جي بي مورجان تشيس.

وتعرف الدكتورة ابتسام المزروعي بريادتها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، واكتسبت شهرة واسعة من خلال قيادتها ابتكارات عدة في م تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم تعيينها أخيراً رئيسة لمبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة» خلال «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة» 2024 التي عقدت في مايو الماضي في جنيف بسويسرا.

وستركز المبادرة، تحت قيادة الدكتورة ابتسام، على بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص، لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة والمرنة والقابلة للتوسع والاستخدام في مختلف السيناريوهات، وتعزيز مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وتبني توجهات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة.

وتضم القائمة مجموعة متنوعة من قادة القطاع من الشركات متعددة الجنسية والجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية ومؤسسات البحث العلمي. والقائمة التي طورتها شركة «H2O.ai»، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، بالتعاون مع أكثر من مليوني عالم متخصص بالبيانات، تسلط الضوء على الرواد وأصحاب الرؤية الثاقبة الذين يقودون الابتكار حول العالم.

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