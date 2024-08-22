برنامج المحتوى الوطني لـ«أدنوك» يسهم في تأسيس 8 منشآت بـ 700 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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نجحت «أدنوك» ضمن برنامجها النوعي لتعزيز المحتوى الوطني، ودعمها لـ«مبادرة اصنع في الإمارات» في تمكين شركات محلية وعالمية من تأسيس 8 منشآت صناعية جديدة داخل الدولة، خلال أقل من عام، بقيمة تجارية بلغت أكثر من 700 مليون درهم، وتسهم في توفير أكثر من 800 فرصة عمل داخل الدولة.

وتسعى «أدنوك» من خلال إبرام هذا النوع من الشراكات النوعية، والتعاون مع مصنعين محليين وعالميين إلى تعزيز مكانة الإمارات، كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، حيث خصصت حزمة من الفرص التحفيزية الموجهة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أن الوزارة تعمل على إطلاق المبادرات والبرامج والخطط، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات الصناعية، وزيادة تنافسية الصناعات في الدولة، ودعم القطاع الصناعي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن قيمة استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج بلغت حتى منتصف العام الجاري، 205 مليارات درهم، كما أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي عبر توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن هذا الأداء القوي لبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني يؤكد دوره المهم في توفير الوظائف للمواهب الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير القطاع الصناعي».

وأضاف الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «إن «أدنوك» تلتزم بمواصلة جهودها الهادفة لتعزيز النمو الصناعي، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، لافتا إلى أن «أدنوك» تعمل على توسيع نطاق هذا البرنامج، ليشمل تمكين المواطنين الإماراتيين الموهوبين».

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