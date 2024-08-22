غرفة الاقتصاد الرقمي تنظم فعاليتين لبرنامج «انطلق في دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، فعاليتين لبرنامج «انطلق في دبي Launchpad Dubai»، وذلك بهدف تسريع وتيرة نمو وتوسع الشركات التكنولوجية ودعم نجاح رواد الأعمال في دبي.

وفيما استضافت واحة دبي للسيليكون الفعالية الأولى للبرنامج، انعقدت الفعالية الثانية في مدينة دبي للإنترنت، واستقطبت الفعاليتان ما يقارب من 180 من رواد الأعمال وممثلي الشركات الرقمية، الذين استفادوا من حزمة خدمات البرنامج، التي تساعد على إنجاز كل إجراءات الأعمال بشكل مباشر وميسر من خلال الجهات المعنية المشاركة في الفعاليات.

وتشكل فعاليات برنامج «انطلق في دبي»، التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمناطق الحرة، منصة موحدة لإنجاز خدمات الأعمال على غرار التمويل والخدمات المصرفية، والخدمات المحاسبية والضريبية، والتوظيف واستقطاب المهارات وغيرها.

وسيكون لبرنامج «انطلق في دبي» مساحة مخصصة للشركات والمستثمرين ضمن جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي يعد أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيفه الغرفة وينظمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري. وسيستضيف البرنامج ضمن جناح الغرفة أقساماً خاصة لشركاء البرنامج، ويمكن للشركات المهتمة المحلية والعالمية بدء إجراءات الحصول على خدمات الشركاء.

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