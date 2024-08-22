«هيئة الطيران» تتعاون مع أكاديمية الفجيرة في امتحانات صيانة الطائرات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع أكاديمية الفجيرة للطيران، لتعزيز التعاون المشترك بشأن امتحانات التشريعات الأساسية للطيران والبرامج الخاصة بتدريب مهندسي صيانة الطائرات.وقع المذكرة كل من المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، والكابتن يعقوب النعيمي، نائب المدير العام لأكاديمية الفجيرة للطيران، وذلك في مقر أكاديمية الفجيرة للطيران.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بدعم الكفاءات وتعزيز مستوى التدريب والتأهيل في قطاع الطيران.ويعكس التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وأكاديمية الفجيرة للطيران، الثقة في إمكانيات الأكاديمية وقدرتها على تقديم برامج متميزة في مجال تدريب الطيارين وهندسة صيانة الطائرات، إذ تتميز أكاديمية الفجيرة للطيران بإمكانياتها التي تتماشى مع التطورات المستمرة في صناعة الطيران.

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