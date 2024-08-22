«مالية عجمان» تمكن 143 مشاركاً بمهارات المستقبل في «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان – البيان

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أسدلت دائرة المالية في عجمان الستار على برامجها المجتمعية الستة المتخصِّصة في المجال المالي التي أطلقتها ضمن مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2024» بهدف تعزيز جودة الحياة في الإمارة. وشهدت تلك البرامج إقبالاً لافتاً حيث استقطبت 143 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، ونجحت في إكسابهم مجموعة متميزة من المهارات والمعارف المالية.

واختتمت الدائرة مشاركتها في هذه النسخة ببرنامج «محفظة المستقبل» الذي عرّفت من خلاله المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 12 و15 سنة على أساسيات التخطيط المالي ومفاهيم الاستثمار.وأشار وليد الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة إلى أن هذه البرامج تندرج ضمن إطار التزام الدائرة تجاه مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تنفيذ مبادرات تدريبية وفق أفضل الممارسات في مجالات تخصُّصها وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

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