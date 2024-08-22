عروض استثنائية بفنادق دبي قبيل ختام مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

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جمعت مفاجآت صيف دبي 2024 بين أفضل ما تقدمه المدينة من أسعار، حيث ترحب مئات الفنادق والمعالم السياحية الرائدة ووجهات الترفيه عالمية المستوى بالجميع للاستمتاع بباقات موسمية خلال الأيام المتبقية من مفاجآت صيف دبي المهرجان الصيفي الأشهر والذي يختتم فعالياته يوم 1 سبتمبر ويقدم للعائلات والسكان فرصة الاستمتاع بصيف بأفضل الأسعار من خلال آلاف الأنشطة التي يمكن القيام بها في مختلف أنحاء دبي.

كما تستعد دبي لاستقبال نخبة من الموسيقيين العالميين ونجوم الكوميديا المعروفين لتقديم عدد من العروض المميزة خلال الأيام الأخيرة من الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً لمفاجآت صيف دبي، وتقدم آلاف الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة.

وبذلت فنادق المدينة التي تحظى بشهرة عالمية ومعالمها السياحية الرائعة ووجهاتها الترفيهية الممتعة، كل ما في وسعها لجعل دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجربةً لا تنسى. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجارب الإقامة الفندقية بأسعار مخفضة، والأنشطة المخصصة للأطفال من جميع الأعمار، فيما ستحظى العائلات بفرصة قضاء عطلة رومانسية تشمل باقات الطعام وعلاجات السبا.

باقة من إنترتينر

تقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، والمنتجعات الصحية، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للجميع الاستمتاع بتوفير آلاف الدراهم في أفضل المتنزهات الترفيهية على مستوى المدينة، بما في ذلك آي إم جي عالم من المغامرات، ودبي باركس آند ريزورتس، وحديقة أكوافنتشر المائية، وحديقة وايلد وادي المائية، وغيرها الكثير.

كما يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بأرقى التجارب وأفضل الأسعار في عدد من المطاعم مثل كارنيفال باي تريسند، وبوم باتل بار، ومامازونيا، وآسيا آسيا، وفوغو دي تشاو، وثيبتارا، وغيرها الكثير. وسيحظى الجميع بفرصة تدليل أنفسهم أو أحبائهم من خلال العروض المتميزة التي تقدمها صالونات التجميل والمنتجعات الصحية ووجهات علاجات التجميل، بما في ذلك سول سنسز، وسوفيتل سبا مع لوكسيتان، وأنانتارا سبا، وغيرها الكثير.

ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها وتوفير آلاف الدراهم في الوجهات الرائدة على مستوى المدينة. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

عروض للأطفال

ستستمتع العائلات بتجارب صيفية لا تنسى، وعروض إقامة فندقية، وعطلات ممتدة في فنادق ومنتجعات دبي، ومناطق الجذب، ووجهات الترفيه الشهيرة مع عروض مجانية للأطفال خلال الأيام المتبقية من مفاجآت صيف دبي. ويمكن للعائلات صنع ذكريات لا تنسى بأفضل الأسعار مع تجارب إقامة فندقية في عدد من أفضل فنادق دبي، بما في ذلك أتلانتس النخلة، وسانت ريجس دبي النخلة، ولي ميريديان دبي، والعنوان سكاي فيو، والعنوان فاونتن فيوز، وفيدا مرسى الخور، وفيدا تلال الإمارات، والقصر وسط المدينة، بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمنتجعات الأخرى.

عروض الأسر

تقدم مفاجآت صيف دبي خلال الأيام الأخيرة من دورة العام الجاري، الكثير من العروض الترويجية المخصصة للأسر والتي تشمل تجارب العطلات والعناية بالصحة والمأكولات والمشروبات، وعروض الفنادق الفاخرة والاقتصادية بأفضل الأسعار، حيث جرى تصميم هذه العروض لتتيح للأسر الاستمتاع بصنع أروع الذكريات. ويمكنها الاستمتاع بعدد من التجارب المصممة خصيصاً لهم في هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسوفيتل دبي جميرا بيتش، وفندق V دبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون، وفنادق مجموعة أكور، وفنادق روف في مختلف أنحاء المدينة.

عروض السكان والزوار

لا يزال بإمكان سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الاستفادة من تخفيضات في مئات الفنادق والمعالم السياحية والاستمتاع بعطلة صيفية بأفضل الأسعار. ومن المنتجعات فئة الخمس نجوم التي توفر وسائل راحة فاخرة، إلى الباقات الشاملة والخيارات الاقتصادية، يمكن للجميع الاستمتاع بتجربة ضيافة بأفضل الأسعار، مع تخفيضات لا تفوت على أسعار الغرف والمطاعم وتجارب السبا وغيرها الكثير.

ويمكن العثور على التخفيضات الخاصة بفصل الصيف في عدد من الوجهات مثل فنادق ومنتجعات العنوان، ومنتجع نخلة دبي بإدارة أنانتارا، ومنتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، وبانيان تري دبي جزيرة بلوواترز، وفيرمونت النخلة، وجراند حياة دبي، وهامبتون باي هيلتون دبي البرشاء، وفنادق جميرا في مختلف أنحاء المدينة، وفندق ومساكن كمبينسكي نخلة جميرا، وريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، وغيرها الكثير.

فنون عالمية

ويقدم أشهر النجوم مجموعة من العروض على مسرح كوكاكولا أرينا، ودبي أوبرا، ومسرح زعبيل وغيرها من الأماكن الرائعة، حيث تتحول المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة للاحتفالات الثقافية التي تسعد السكان والزوار من مختلف الأعمار خلال الأيام المتبقية من مفاجآت صيف دبي.

أساتذة الموسيقى

ويرحب فندق رافلز النخلة دبي بعد غدٍ بالجماهير للاستماع إلى أجمل أغاني المطربة أديل في إطار الدورة الأحدث من سلسلة حفلات كاندل لايت. وتحتفي الأمسية بواحدة من أبرز رموز الموسيقى الحديثة في أجواء رائعة مع إضاءة آلاف الشموع. وسيقدم فنانو فرقة سترنغ كوارتيت أغاني المطربة وكاتبة الأغاني البريطانية المتألقة التي حققت نجاحاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم.

ويقدم مؤلف الأغاني وعازف الآلات المتعددة والفنان الإيراني الشهير رضا صادقي، مجموعة من أشهر ألحانه على مسرح زعبيل يوم 29 أغسطس. ويشتهر صادقي بأدائه المميز وأغانيه العاطفية التي يستمتع بها الجمهور.

ويصعد المغني الهندي شان على مسرح كوكاكولا أرينا في 31 أغسطس، ليقدم مجموعة من أروع أغانيه العاطفية وأشهرها خلال مسيرته الفنية، والتي يتفاعل معها جمهور الفنان الكبير. ويمكن للجميع الاستعداد لأمسية رائعة مليئة بالأغاني والموسيقى المميزة. وتقدم الفرقة الموسيقية الفلبينية باروكيا ني إدغار الحائزة عدة جوائز، أمسية لا تُنسى مليئة بالطاقة والحيوية يوم 1 سبتمبر على مسرح كوكاكولا أرينا.

عروض الكوميديا

تقدم لافتر فاكتوري سلسلة جديدة من العروض الكوميدية التي يقدمها مجموعة من أشهر فناني الكوميديا في دبي نهاية هذا الأسبوع، وهم النجم الأسطوري جون فوثرجيل، الذي يقدم عروضه في أشهر وجهات الكوميديا على مستوى العالم، والفنان الحائز عدة جوائز نكو ييروود، ونجم عروض الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات مقداد دولاوالا.

ويمكن للجمهور مشاهدة ثلاثي الكوميديا خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في فندق راديسون دبي داماك هيلز غداً، قبل اختتام جولتهم الكوميدية بعد غدٍ في فندق ديوكس ذا بالم و فينتيج غراند.ويقوم الفنان توم ألبان بسرد القصص وإظهار روح الدعابة بأسلوبه المميز للمرة الأولى في دبي على الإطلاق، وذلك على مسرح زعبيل في 31 أغسطس. وتستضيف الأمسية أيضاً أول فنانة كوميديا ارتجالية فلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي إيما دوماغي، وستفتتحها الفنانة الكوميدية العربية الأيرلندية سحر علي.

ويستعد مسرح زعبيل لتقديم تجربة كوميدية فريدة من نوعها يوم 1 سبتمبر مع أول عرض كوميديا ارتجالية سوداني على الإطلاق. ويشارك في العرض الكاتب المسرحي والممثل الشهير عوض الإمام المعروف باسم عوض شيكسبير، والذي يعد رائداً للكوميديا في السودان والعالم العربي.

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