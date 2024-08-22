«ميركاتو» يحتفي بموسم العودة إلى المدارس

المصدر: (دبي - البيان)

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دعا مركز تسوق ميركاتو زواره للاحتفال بموسم العودة إلى المدارس بباقة من المرح، حيث يستضيف العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية الهادفة، أثناء التسوق لاحتياجات المدارس، وذلك بدءاً من 21 أغسطس الجاري ولغاية 1 سبتمبر المقبل، والتي تتزامن مع الأيام الأخيرة من الدورة الأكبر، والأكثر تشويقاً لمفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتقدم آلاف الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة.

وتشمل فعاليات ميركاتو عروضاً مسرحية حية مشوقة تسهم في تحفيز التعلم والاستكشاف عند الأطفال، حيث يقضي الأطفال أوقاتاً مشوقة تبدأ مع عرض «مختبر أوسكار»، الذي يغني تجربة الأطفال بالتجارب العلمية المذهلة، بالإضافة إلى ورشة عمل الروبوتات، سيستمتع الأطفال مع عالم العلوم، التكنولوجيا، والهندسة، من خلال ورش العمل العملية، التي تعنى بالبرمجة والرياضيات. أما عرض «نادي الرواد» فسيكون محطة لتحفيز الجيل القادم على الابتكار باستكشاف أحدث التقنيات، وسيقضي الأطفال أمتع الأوقات مع مجموعة من القصص الهادفة مع «فيرجن ميجاستور»، ليلتقوا شخصياتهم المفضلة.

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