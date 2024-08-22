سوق دبي عند أعلى مستوى منذ بداية أغسطس

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس، وواصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.94% أو ما يعادل 40 نقطة، مسجلاً 4294.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بداية شهر أغسطس، ليربح السوق نحو 4 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والخدمات الاستهلاكية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 716.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 720.25 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 2.20 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 137.44 مليون درهم ليغلق عند 8.47 دراهم مرتفعاً 3.93%، تلاه «دبي الإسلامي» بـ81.75 مليون درهم مغلقاً عند 6.06 دراهم مرتفعاً 2.7%، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 51.5 مليون درهم ليقفل عند 19.45 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم أجيليتي للمخازن 7.7%، وأرامكس 5.6%، والخليج للملاحة 5.3%، وإعمار للتطوير 2.2%.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 83.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 206.6 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 123.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.33% إلى مستوى 9347.61 نقطة، ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم في جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 246.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 149.16 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 130.8 مليون درهم ليغلق عند 17.32 درهماً.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 14 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.534 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.548 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.828 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.25 مليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و429.01 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 494.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 31.74 ألف صفقة.

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