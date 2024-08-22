«أبوظبي الإسلامي» يتحول نحو المنصات السحابية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تسجيل إنجاز جديد، في إطار التعاون الممتد بين المصرف وشركة «كلاوديرا» في مجال المنصات الهجينة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال الناجح للبيانات من «بنية تحتية محلية» إلى «سحابة عامة» مدعومة بقدرات منصة «أزور» لخدمات الحوسبة السحابية، حيث تم ترقيتها أيضاً لتكتسب خواص «سجل المعاملات المتوفر في مناطق متعددة».

ومن شأن هذه الترقية أن ترفع كفاءة عمليات البيانات في مصرف أبوظبي الإسلامي من حيث التكلفة والمرونة وقابلية التوسع. وبفضل توافر البنية الأساسية السحابية لديه، سيتمكن «أبوظبي الإسلامي» من توسيع نطاق عمليات البيانات بسلاسة لتلبية الطلب المتزايد على توافر هذه الإمكانيات السحابية، وفي الوقت ذاته مواكبة الاحتياجات المتنامية لأعماله، بما يضمن له الاستدامة ومواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل.

وقال مانوج بوجواني رئيس قسم تقنية المعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا أن نحتفل بنجاح شراكتنا مع «كلاوديرا»، وتحقيق الانتقال الناجح إلى منصة «أزور» السحابية والذي من شأنه تحسين قدرتنا على تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية في مجال معالجة وتحليل البيانات، بما يمكننا من تقديم خدمة أفضل لمتعاملينا ودفع الابتكار على مستوى خدماتنا. ويعد هذا الإنجاز شهادة على استراتيجيتنا التي تستهدف ترسيخ مكانتنا باعتبارنا المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً».

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