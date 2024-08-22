«تيذر» تعتزم طرح عملة مستقرة مربوطة بالدرهم

المصدر: دبي - (رويترز)

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قالت شركة تيذر للعملات المشفرة الأربعاء إنها تعتزم طرح عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم، إذ تسعى للاستفادة من الطلب على العملة الإماراتية وتقديم بدائل للدولار.والعملات المستقرة هي رموز رقمية مصممة بحيث تحتفظ بقيمة ثابتة وهي مدعومة بعملات تقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. ويمكن استخدامها في المدفوعات، وكذلك للتداول في الرموز الأخرى، مثل بتكوين، في بورصات العملات المشفرة.

وقال باولو أردوينو الرئيس التنفيذي لتيذر خلال فعالية في دبي: «الهدف الرئيسي في الواقع هو إتاحة إمكانية خيارات غير الدولار الأمريكي»، مضيفاً إنه يعتقد أن الدرهم سيصبح عملة مفضلة مع التحول في التجارة العالمية.وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً بحيازة الدرهم خارج الإمارات»، وعزا ذلك إلى استقرار وأمان الدولة وميزانيتها العمومية.

وتسعى الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً في مجال العملات المشفرة مع احتدام المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.وأتاحت الإمارات سريعاً إمكانية سداد بعض المدفوعات بالعملة المشفرة، مما أدى إلى تعزيز معدلات استخدامها وحجم التعاملات، مع وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية في كل من أبوظبي ودبي.

وعملة تيذر المستقرة المربوطة بالدولار، التي تحمل اسم الشركة نفسه، مصممة بحيث تحتفظ بقيمة ثابتة تبلغ دولاراً أمريكياً واحداً، وتستخدم على نطاق واسع في التعاملات بالعملات المشفرة. وتفيد بيانات كوين جيكو أنه يجري تداول ما قيمته 117 مليار دولار من هذا الرمز، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من سوق العملات المستقرة البالغة 169 مليار دولار.

وتوفر شركة تيذر أيضاً عملات مستقرة مربوطة بعملات أخرى مثل اليورو، وقالت في بيان، إن العملة المستقرة المربوطة بالدرهم ستكون «مدعومة بالكامل» بالاحتياطيات السائلة الموجودة في الإمارات.وأعلنت تيذر ومجموعة فينكس جروب المتخصصة في خدمات تعدين العملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) خلال فعالية في دبي أنه من المقرر طرح العملة المستقرة بالتعاون مع فينكس المدرجة في بورصة أبوظبي.

ولم تحدد الشركتان موعداً للطرح، لكن أردوينو قال: «إن الحصول على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي هو الخطوة التالية وسيستغرق بضعة أشهر».من جهة أخرى، أعلنت «فينكس جروب» في إفصاح لبورصة أبوظبي، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة «تيذر»، أكبر شركة في مجال تصميم الأصول الرقمية، لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي.

وقالت «فينكس جروب»: «ستخلق العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي العديد من الفرص، لتعزيز الاقتصاد الرقمي بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تكون متاحة عالمياً».وأضافت: «سيخضع إطلاق العملة المستقرة للمراجعة والموافقة التنظيمية».

باولو أردوينو:

نلاحظ اهتماماً كبيراً بحيازة الدرهم خارج الإمارات

الدرهم سيصبح عملة مفضلة مع التحول في التجارة العالمية

عملة تيذر تحتفظ بقيمة ثابتة تبلغ دولاراً واحداً

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