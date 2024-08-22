4.29 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 4.29 مليارات درهم تمت عبر 855 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 697 مبايعة بقيمة 2.71 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ، و517 مبايعة لوحدات سكنية و116 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات من حيث القيمة بـ463 مليون درهم عبر صفقتين، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بقيمة 219 مليون درهم نتجت عن 69 صفقة، وثالثاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ146 مليون درهم عبر 42 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جمرا عبر 20 صفقة بقيمة 140 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة إجمالية بلغت 463 مليون درهم، وبلغت قيمة الصفقة الأولى 236 مليون درهم لأرض سكنية تمتد على مساحة 71655 قدماً مربعة، أي ما يعادل 3297 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

بينما بلغت قيمة قطعة الأرض الثانية 226 مليون درهم، وتمتد على مساحة 72473 قدماً مربعة، أي ما يعادل 3118 درهماً للقدم المربعة الواحدةوسجلت الرهون قيمة قدرها 878 مليون درهم تمت عبر 137 معاملة، منها 38 رهناً لأراضٍ، و78 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 21 هبة بقيمة 709 ملايين درهم.

مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

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