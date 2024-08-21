«تي جيه إكس» تشتري 35 % من «براندز فور لس» بـ 4.4 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «براندز فور لس» العاملة في مجال تجارة التجزئة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة التجزئة بالأسعار المخفضة العالمية للملابس والأزياء المنزلية TJX «تي جيه إكس»، لبيع 35% من حصة الشركة. وتقدر الصفقة القيمة السوقية لمجموعة «براندز فور لس» بمبلغ 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم).

وتعد TJX Companies المدرجة في بورصة نيويورك والمصنفة ضمن قائمة فورتشن 100، شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة بالأسعار المخفضة للملابس والأزياء المنزلية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. وسوف تستفيد «براندز فور لس» من التوجه الاستراتيجي لشركة TJX حيث تتطلع المجموعة إلى التوسع خارج منطقة الخليج. وسوف تدعم خبرة TJX العالمية النمو المتواصل لمجموعة «براندز فور لس» والذي ينعكس في أكثر من 5,000 متجر في تسع دول منتشرة في ثلاث قارات حول العالم.

توفيق كريدية، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «براندز فور لس»، قال: «قامت مجموعة «براندز فور لس» بتطوير نموذج متاجر التجزئة بالأسعار المخفضة في المنطقة على مدى 28 عامًا لتصبح الشركة الرائدة إقليميًّا في هذا المجال تركز على تجارة الأزياء والأدوات المنزلية والألعاب. نحن سعداء أن تستثمر شركة TJX في مجموعتنا، نتقدم بجزيل الشكر من المدير والرئيس التنفيذي لدى شركة TJX إرني هيرمان، ومن الفريق الإداري على ثقتهم في شركتنا ونموذج أعمالنا. تمثل هذه الخطوة فرصة هامة لنمو الشركة، وبفضل خبرة TJX العالمية، سوف نمضي قُدُمًا في تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح مع دعم التطور الوظيفي لكافة أعضاء فريق عملنا».

عملت شركة «دينوفو بارتنرز» كمستشار مالي وحيد للصفقة، وقدمت شركة «وايت آند كيس» الاستشارات القانونية لمجموعة «براندز فور لس».

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