تيذر تعتزم طرح عملة مستقرة مربوطة بالدرهم الإماراتي

المصدر: دبي - (رويترز)

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قالت منصة تيذر لأكبر عملة مستقرة في العالم، الأربعاء، إنها تعتزم طرح عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي للاستفادة من الطلب على العملة الخليجية وفي إطار السعي إلى تقديم بدائل للدولار الأمريكي.

وأعلنت تيذر ومجموعة فينكس جروب المتخصصة في خدمات تعدين العملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) خلال فعالية في دبي أنه من المقرر طرح العملة المستقرة بالتعاون مع فينكس المدرجة في بورصة أبوظبي.

ولم تحدد الشركتان موعداً للطرح، لكن باولو أردوينو الرئيس التنفيذي لتيذر قال إن الحصول على ترخيص من البنك المركزي الإماراتي «هو الخطوة التالية وسيستغرق بضعة أشهر».

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