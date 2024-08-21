«دو» و«اتصالات من إي آند» تتعاونان مع «نخيل» لتوفير البنية الأساسية لخدمات الهاتف الثابت في مشروعات عقارية رئيسة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة اتصالات من إي آند، عن تعاون استراتيجي مع شركة «نخيل»، التابعة لدبي القابضة، لتوفير حلول وتقنيات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من مشروعات التطوير العقاري الجديدة التي تنفذها شركة «نخيل» في دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة «تعاون» المشتركة بين دو واتصالات من إي آند لتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في دولة الإمارات.

وتتيح المبادرة للأفراد والمؤسسات مستوى عالياً من المرونة لاختيار مزود الخدمة الذي يرغبون به أو الانتقال إلى مزود آخر، وتتوافق هذه المبادرة في أهدافها مع رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز تطور قطاع الاتصالات في الدولة.

وبموجب المبادرة، تُتاح لكل من دو واتصالات من إي آند إمكانية الوصول إلى العملاء وتقديم خدمات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز التعاون لتوحيد البنية التحتية لخدمات الاتصال في هذه المشروعات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»: «نتطلع إلى توفير أحدث حلول وخدمات الاتصال في مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها شركة «نخيل».

وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتسخير خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفد شركة «نخيل» وعملائها بتجارب رقمية متميزة من خلال تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في العديد من المشروعات الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستويات الراحة للمقيمين والزوّار. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل وتوفير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع دورنا كمحفز ومساهم رئيس في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات».

ومن جانبه قال عبد الله المانع، مدير عام اتصالات من إي آند في دبي: «نركز على تطوير المجتمعات ودفع عجلة الابتكار بالاعتماد على أحدث حلول وتقنيات الاتصال الرائدة على مستوى القطاع. وستمكننا هذه الشراكة من توحيد جهودنا وتسخير خبراتنا ومواردنا لتعزيز البنية التحتية لتقنيات الاتصال بما يساهم في دعم تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنواصل من خلال هذا التعاون تقديم أفضل خدمات الاتصال وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات وتحسين جودة حياة سكان دولة الإمارات».

ومن خلال مشاريعها المبتكرة، تواصل شركة «نخيل»، الاضطلاع بدور بالغ الأهمية في تحقيق أهداف إمارة دبي بأن تغدو وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، وتحويل المساحات الشاسعة والواجهات البحرية إلى مشاريع مستدامة ونابضة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية دبي. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر شركتا دو واتصالات من إي آند خدمات اتصال متميزة لطيف متنام من الوجهات والمرافق الاستثنائية التي سيستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار في دبي.

وبدوره قال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: نحن حريصون على تشييد مشاريع وبنى تحتية ومرافق عالمية المستوى. وتعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركتي دو واتصالات من إي أند التزامنا بتقديم خدمات راقية. ونحن واثقون بأن توفير خدمة اتصال عالمية المستوى ستمكّن المقيمين في مجتمعاتنا السكنية من التواصل ومشاركة أجمل اللحظات مع بعضهم البعض والعالم من حولهم بسهولة".

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