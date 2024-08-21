بيع قطعتي أرض بـ463 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري بدبي، اليوم، بيع قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة إجمالية بلغت 463 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت قيمة الصفقة الأولى 236 مليون درهم لأرض سكنية تمتد على مساحة 71655 قدماً مربعة، أي ما يعادل 3297 درهماً للقدم المربعة الواحدة، بينما بلغت قيمة قطعة الأرض الثانية 226 مليون درهم، وتمتد على مساحة 72473 قدماً مربعة، أي ما يعادل 3118 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

ويستمر الزخم العقاري في دبي حيث بلغت المبيعات منذ صباح اليوم 2.23 مليار درهم ناتجة عن 576 صفقة.

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