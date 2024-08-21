«الإمارات دبي الوطني» يتصدر البنوك الخليجية الأعلى في دخل الفوائد

المصدر: (دبي - البيان)

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سجل بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً صافياً من الفوائد بلغ 2.16 مليار دولار (8 مليارات درهم) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الأعلى بين أكبر 5 بنوك من حيث الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع الرقم من 1.97 مليار دولار( 7.25 مليارات درهم) في العام السابق، ويعكس دخل الفوائد الصافي الفرق بين الفوائد المكتسبة على القروض.

وتلك المدفوعة على الودائع، وذلك وفق تقرير حديث صادر عن «إس أند بي غلوبال ماركت إنتيلجينس». وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية الأربعة الأخرى سجلت نمواً سنوياً في إيرادات الإقراض خلال الربع الثاني، حيث استمرت أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح، وهي:

بنك قطر الوطني حقق دخلاً صافياً من الفوائد بلغ 2.12 مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، اللذان يركزان بشكل أكبر على السوق المحلية مقارنة بالبنوك الأخرى، ارتفاعاً في دخل الفوائد الصافي إلى 1.88 مليار دولار، و1.56 مليار دولار على التوالي. كما حقق بنك أبوظبي الأول دخلاً صافياً من الفوائد بلغ 1.34 مليار دولار، مرتفعاً على أساس سنوي من 1.21 مليار دولار. وحققت البنوك الخمسة جميعها زيادة في صافي الدخل الفصلي.

حيث حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى دخل حيث بلغ صافي الربح للفترة من أبريل إلى يونيو 7.1 مليار درهم (1.93 مليار دولار)، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تتجاوز فيها الأرباح الفصلية 7 مليارات درهم، كما نما صافي أرباح بنك الراجحي ليصل إلى 1.25 مليار دولار من 1.11 مليار دولار قبل عام. ومع ذلك، كان النمو أقل وضوحاً في بنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي.

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