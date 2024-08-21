بنوك دبي تضيف نصف تريليون درهم إلى محفظة أصولها منذ «الجائحة»

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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كشفت مؤشرات القطاع المصرفي التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي عن 4 ملامح رئيسة لنمو قياسي في أنشطة بنوك إمارة دبي من بعد عام على «الجائحة» (من بداية العام 2021 وحتى نهاية مايو 2024)، شملت قيمة الأصول وحجم الاستثمارات، وجاذبية الودائع والتوسع في منح الائتمان.

ووفق بيانات المصرف المركزي قفزت محفظة البنوك من الأصول والاستثمارات مجتمعة بقيمة قاربت نصف تريليون درهم على مدار الفترة بنسبة نمو قاربت 30 % إلى إجمالي 2.175 تريليون درهم.وحققت أصول البنوك بمفردها نمواً كبيراً بإضافة أصول جديدة بقيمة 400 مليار درهم حتى نهاية مايو المنقضي من العام الجاري بنسبة نمو 21% عن عام الجائحة، بينما أضافت بنوك الإمارة أكثر من 91 مليار درهم إلى محفظة استثماراتها، خلال السنوات المنقضية بنسبة نمو فاقت 50 %.

في المقابل عززت البنوك جاذبيتها على صعيد استقطاب الودائع، لترفع رصيدها التراكمي بقيمة 341 مليار درهم كودائع جديدة، منذ انتهاء عام 2020، وبنسبة نمو فاقت 38% على مدار الفترة،فيما ظلت بنوك الإمارة على صدراتها كأكبر البنوك المانحة للائتمان بالدولة، حيث رفعت إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة منها بنسبة 7.2%، وبإجمالي تمويلات جديدة بلغت 63 مليار درهم.

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