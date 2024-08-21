3.64 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.64 مليارات درهم تمت عبر 997 صفقة.وشهدت الدائرة تسجيل 806 مبايعات بقيمة 2.96 مليار درهم، منها 54 مبايعة لأراضٍ، و638 مبايعة لوحدات سكنية و114 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات أمس من حيث القيمة بـ 784 مليون درهم عبر 33 صفقة.

وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بقيمة 204 ملايين درهم نتجت عن 64 صفقة. وسجل السوق العقاري بدبي بمستهل تعاملات أمس بيع أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 650 مليون درهم، وتصل المساحة الإجمالية لقطعة الأرض إلى أكثر من 333 ألف قدم مربع، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في المنطقة نفسها ضمن مشروع «VELA by OMNIYAT» بقيمة 42 مليون درهم، كما بيعت فيلا جاهزة في منطقة جميرا باي بقيمة 40 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 488 مليون درهم تمت عبر 169 معاملة.

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