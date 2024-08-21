منتدى «دبي للأعمال - الصين» ينطلق اليوم في بكين

المصدر: بكين - وام

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تنطلق اليوم فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين، التي تستمر يومين، وتنظمها غرف دبي، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسية والشركات المليارية (يونيكورن) والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي.

ويأتي المنتدى في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية، بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين، إضافة إلى دعم المستثمرين والشركات الصينية، لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

ويعد المنتدى، الذي يعقد تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، ملتقى حيوياً، يجمع الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33). وتستعرض جلساته الفرص الناشئة في قطاعات رئيسة تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

ولتعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية من الصين إلى دبي، ودعم توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق الصينية، تدير غرفة دبي العالمية، 3 مكاتب بالصين في كل من شنغهاي وشنزن وهونغ كونغ، وذلك ضمن شبكة مكاتبها التجارية الخارجية التي تضم 31 مكتباً حول العالم.

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