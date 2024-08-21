كلية دبي للسياحة تختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت كلية دبي للسياحة ممثلة في إدارة توطين القطاع الخاص برنامجها للتدريب الصيفي للعام 2024، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من شركائها في القطاع الخاص ممثلين في مجموعة الفطيم، وطيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وجيه ايه للفنادق والمنتجعات، وTalents UAE، وبمشاركة (73) من طلاب وطالبات المدارس الحادي عشر والثاني عشر.

وكذلك السنة الأولى والثانية الجامعية. وأسهمت مجموعة الفطيم بتدريب 48 طالباً وطالبة، بينما توزع الآخرون على الجهات المشاركة الأخرى، واستفادوا من التدريب العملي في مختلف المجالات.وأقيم حفل الختام في مقر كلية دبي للسياحة بحضور مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة، وممثلي الجهات المشاركة الأخرى. حيث تم تقديم شهادات المشاركة على الطلبة المنتسبين للبرنامج التدريبي.

وقالت مريم المعيني: «تميز البرنامج هذا العام بعدد من التغييرات التي تتوافق مع المشاريع التحولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومنها دمج 65 ألفاً من الإماراتيين بسوق العمل والقطاعات الواعدة، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين. وهذه الخطوة مهمة جداً للطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة لتهيئتهم وتعريفهم بمجالات ومتطلبات العمل في القطاع الخاص. ونشيد بالدور الحيوي الذي يبذله شركاؤنا بالقطاع الخاص».

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