«الموانئ والجمارك» تطلق حملة توعية بالصحة والسلامة في قطاع إصلاح السفن

المصدر: دبي - «البيان»

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أطلقت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حملة «أيادي آمنة... إصلاح آمن»، بهدف تعزيز الوعي والامتثال لأعلى معايير الصحة والسلامة البيئية في قطاع إصلاح السفن، وذلك من خلال عقد لقاء يجمع قادة صناعة وصيانة السفن وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لهم في هذا المجال.

وتهدف الحملة إلى شرح أفضل الممارسات التي تحافظ على سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي والبيئة البحرية بدبي، وشملت عدداً من الأنشطة المبتكرة من بينها إعداد منصة رقمية تتضمن كل المستندات الرسمية والموارد التعليمية التي تخدم العاملين في هذا القطاع، وعقد جلسات عمل استراتيجية مع قادة صناعة السفن لمناقشة أحدث المتطلبات والتطورات بمجال الصحة والسلامة والبيئة.

كما تم خلال الجلسات، بحضور 200 عامل، تقديم عروض حول أهم المعايير والتشريعات التي يجب أن يلتزم بها العاملون. وأوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص أن الحملة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للجميع، وتعزز من مكانة المؤسسة كجهة رائدة في قطاع البنية التحتية البحرية العالمية، ولضمان سلامة حوالي 20000 عامل في قطاع إصلاح السفن بدبي ونحو 30 شركة متخصصة في بناء وإصلاح السفن بالإمارة.

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