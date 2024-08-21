الأسهم القيادية ترفع سوق دبي بمكاسب 3 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 3 مليارات درهم، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.41%، مسجلاً 4254.87 نقطة، وذلك بدعم أداء الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 713.3 مليار درهم في نهاية جلسة الإثنين إلى 716.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «شعاع كابيتال» بالحد الأقصى عند 0.240 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي المالي، وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 13.6%، والاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.7%، وأرامكس بنسبة 5.5%، ودو بنسبة 1.45%، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.76%، وإعمار العقارية بنسبة 0.49%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 54.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 41.15 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 37 مليون درهم، ليغلق السهم عند 6.180 دراهم مرتفعاً 1.8%.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 4.65 ملايين درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 150.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 146.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.12% إلى مستوى 9316.79 نقطة، ليربح السوق نحو ملياري درهم.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 185.46 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 73.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 51.2 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة الوثبة الوطنية للتأمين بقيمة 18.3 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 3.9 ملايين سهم بسعر 4.68 دراهم من أسهم الشركة. وتدعم أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم أسمنت الخليج بنسبة 12.55%، وأيبيكس للاستثمار بنسبة 9.88%، وفينكس كروب بنسبة 2.98%، وبالمز الرياضية بنسبة 2.4%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 5 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.529 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.534 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.818 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و716.27 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 922.46 مليون درهم في سوق أبوظبي، و260.17 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.4 مليون سهم عبر تنفيذ 27.6 ألف صفقة.

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