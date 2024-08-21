«دانة غاز»: إنهاء عقد مقاول مشروع «خورمور 250»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «دانة غاز»، أن شركة بيرل بتروليوم المحدودة (وهي تحالف تابع لشركتي نفط الهلال ودانة غاز) قد تقدمت بإشعار إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة إنير فلكس مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز «خورمور 250» بتاريخ 19 أغسطس 2024، وأعلنت «بيرل» أنها أصدرت رسمياً إشعاراً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة «إنير فلكس»، نتيجة لضعف الأداء المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

وبحسب الإفصاح، أثر ضعف الأداء المشار إليه بشكل جوهري في قدرة «إنير فلكس» على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى حدوث تأخيرات غير مقبولة في مشروع خورمور 250 في إقليم كردستان العراق، وإعاقة تقدمه وعدم إنهائه في الوقت المحدد.ونتيجة لذلك، اضطرت شركة بيرل بتروليوم إلى التدخل بشكل مباشر لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب وبنجاح.

ولحماية مصالح شركة بيرل بتروليوم وأصحاب المصالح وشعب إقليم كردستان العراق، اتخذت شركة بيرل هذه الخطوة اللازمة لإصدار إشعار الإنهاء هذا. وسيمكن هذا الإجراء شركة بيرل بتروليوم من تولي السيطرة المباشرة على المراحل المتبقية من المشروع، مما يضمن إعادته إلى المسار الصحيح واستكماله في الوقت المناسب. وتحتفظ شركة بيرل بجميع حقوقها بموجب العقد بما في ذلك المطالبات المحتملة بالتعويض عن الأضرار.

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