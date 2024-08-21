«أدنيك» تطلق تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

المصدر: أبوظبي- «البيان»

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أطلقت مجموعة «أدنيك» تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023، والذي يعكس التزام المجموعة المستمر بالاستدامة والممارسات، التي تراعي الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية عبر قطاعاتها الرئيسية السبعة، والتي تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والضيافة، والطعام، والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات، والفنادق والسياحة الترفيهية، والإعلام.

يسلط التقرير الضوء على أهم إنجازات المجموعة، ويعكس نهجها الراسخ ومسارها الواضح نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن إنجازاتنا المشتركة في مجموعة «أدنيك» بمجال الاستدامة هي دليل على التزامنا وتعاوننا في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات ونهجها في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة».

وقد تتوج نهج «أدنيك» بمجال الاستدامة بحصولها على «جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية 2023». وهذا التكريم، إلى جانب حصول المجموعة على شهادة نظام الإدارة البيئية (آيزو14001)، يؤكدان على جهود المجموعة والتزامها بالمسؤولية والشفافية، حيث تهدف المجموعة إلى الحد من إجمال البصمة الكربونية بنسبة 50 % بحلول 2030، والتي بلغت خلال 2022 إلى نحو 189361 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045.

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