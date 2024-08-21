أول جنيه استرليني معدني بصورة تشارلز

المصدر: (لندن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت الحكومة البريطانية أول عملة معدنية من فئة جنيه استرليني تحمل صورة الملك تشارلز الثالث للتداول، مع تشجيع هواة جمع العملات للبحث عن الإضافة التاريخية لعملات البلاد.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أمس، أن نحو 3 ملايين قطعة من التصاميم الجديدة ستشق طريقها إلى جيوب الناس وصناديق النقود في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

وتحمل العملة المعدنية من فئة جنيه استرليني واحد على الجانب الخلفي منها صورة زوج من النحل البريطاني، تكريماً لولع الملك بالحفاظ على البيئة والعالم الطبيعي، في حين تحمل على الجانب الأمامي منها صورة تشارلز الرسمية.وسيتم إصدار مليونين و975 ألف قطعة جنيه استرليني من العملة المعدنية الجديدة، وسيتم تداولها إلى جانب العملة التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتي سيتم استبدالها بمرور الوقت.

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