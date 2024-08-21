مستوى تاريخي جديد للذهب فوق 2522 دولاراً

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لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعاً غير مسبوق، أمس، مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن، وسط ارتفاع غير مسبوق مدفوع بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % عند 2522.17 دولار للأوقية (الأونصة)، متجاوزا المستوى الذي سجله يوم الجمعة والذي كان غير مسبوق حينذاك.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2561.10 دولار. وارتفعت أسعار الذهب نحو 22 % حتى الآن هذا العام مدفوعة بالتفاؤل حيال بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقال كارستين مينكي المحلل في جوليوس باير إن المتعاملين في الذهب يركزون على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يجعل الباحثين عن الملاذ الآمن يتجهون مجددا إلى هذه السوق. وأضاف، بالنظر إلى ضعف الاقتصاد الصيني والتوتر الجيوسياسي الذي يشمل الصين، نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا باستئناف شراء الذهب عاجلا أم آجلا.

نتوقع حاليا أن سعر الذهب قد يصل إلى 2600 دولار للأوقية خلال 12 شهرا. وحام الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر ليعزز الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 29.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 957.08 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 925.47 دولاراً. (نيويورك - رويترز)

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