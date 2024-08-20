«إيتورو» تتيح لمستخدميها الاستثمار بالشركات المدرجة في سوق دبي المالي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت إيتورو، عن دخولها في شراكة مع سوق دبي المالي، ما يتيح لمستخدميها المسجلين البالغ عددهم 38 مليوناً الاستثمار في 10 شركات مدرجة في البورصة. وتتمتع هذه الشركات المدرجة في سوق دبي المالي مجتمعة بأعلى معدلات الرسملة السوقية والسيولة، كما تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والخدمات المصرفية والمالية والمرافق والخدمات العامة واللوجستية والنقل.

وسيتمكن مستخدمو إيتورو من الاستثمار في 10 أسهم في سوق دبي المالي، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار للتطوير والخليج للملاحة القابضة ومصرف عجمان وبنك دبي التجاري و«سالك» والعربية للطيران، والتي تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 124 مليار دولار.

وقال خليفة رباع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: «إننا في سوق دبي المالي نؤكد على التزامنا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للعملاء للوصول إلى السوق، وجذب مجموعة متنوعة من المستثمرين لشركاتنا المدرجة. وتتوافق إضافة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى منصة إيتورو مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز نمو سوقنا المالية والعمل المتواصل على تطويرها. وسنظل ملتزمين بدعم المبادرات التي تدفع هذا النمو، وتتيح للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول السلس إلى الآفاق الاستثمارية القوية في دبي».

وقال جيسون هيوز، الضابط التنفيذي الأول لمنصة إيتورو الشرق الأوسط: «لقد باتت الفرصة متاحة الآن أمام مستخدمي منصة إيتورو الاستثمار في 20 بورصة للأوراق المالية، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والناشئة. ويهدف هذا الانتشار الجغرافي الواسع لمنصتنا إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدمينا ممن يرغبون بالاستثمار في الأسهم الأجنبية وفي أسواقهم المحلية. ومن خلال إضافة هذه المجموعة الأولية من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، فإننا نهدف إلى دعم الاحتياجات الاستثمارية لمستثمرينا في دولة الإمارات، نعرب عن امتناننا للتعاون مع سوق دبي المالي، ونتطلع إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للمشاركة في قصة النمو التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وجاء إدراج أسهم سوق دبي المالي على منصة eToro بتسهيل من قبل شركة أرقام كابيتال المتخصصة في الأسواق الناشئة في دبي.

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