«ميتورا ديفلوبرز» تستحوذ على منصة التمويل الجماعي «ميسور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ميتورا ديفلوبرز- Meteora Developers»، ومقرها دبي، عن صفقة استحواذ على «ميسور - Maisour»، وهي منصة تمويل جماعي للعقارات، ومقرها مركز دبي المالي العالمي.

يسمح نموذج «Maisour» المبتكر للملكية الجزئية الرقمية للأشخاص من جميع أنحاء العالم بالاستثمار في عقارات دبي بأقل من 500 درهم . يتماشى هذا الاستحواذ مع رؤى الشركتين لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار العقاري والاستفادة من سوق العقارات المزدهر في دبي.

ويسمح هذا الاستحواذ لشركة «Meteora» بدمج خبرتها الواسعة وسمعتها الممتازة في سوق العقارات مع منصة «Maisour» المدفوعة بالتكنولوجيا، والتي تقدم مجموعة أوسع وأكثر تنوعا من فرص الاستثمار العقاري. من خلال خفض حاجز الاستثمار الأولي، وتمكين الملكية بسلاسة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، ستجذب المنصة، الآن مجموعة أكبر من المستثمرين العالميين، خاصة أولئك الذين وجدوا سابقًا أن الإنفاق النقدي الأولي مقيد.

وقال برافين شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميتورا ديفلوبرز»: «من خلال هذا الاستحواذ، نتخذ خطوات كبيرة نحو جعل العقارات في دبي في متناول مليارات المستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم. مع نقطة دخول منخفضة تصل إلى 500 درهم، نحن على ثقة من أن العقارات الجاهزة في دبي ستشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب».

وقال محمد صبري، كبير المسؤولين التنفيذيين في «ميسور»: «يمثل هذا الاستحواذ فصلاً جديدًا من النمو والابتكار لـ(ميسور)، إن مهمتنا المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار العقاري مدعومة الآن بالموارد الهائلة والاتصالات والرؤى السوقية التي يجلبها مطورو (Meteora) إلى طاولة المفاوضات. سيسمح لنا ذلك بخدمة مستثمرينا بشكل أفضل مع الاستمرار في الابتكار».

ويشير الاستحواذ الكامل على «ميسور» بواسطة «ميتورا» إلى الالتزام بتوفير فرص عقارية من الدرجة الأولى وتعزيز عروض المنصة. بدعم من «ميتورا»، ستكون «ميسور» قادرة على التوسع بسرعة وتقديم ميزات جديدة مثل السوق الثانوية، واستراتيجيات إعادة الاستثمار التي يحركها الذكاء الاصطناعي، وحتى استكشاف التوسع في الأسواق الإقليمية الأخرى مثل السعودية، ومصر والهند وباكستان.

وأضاف شارما: «شراكتنا مع (Maisour) هي تآزر مثالي بين التكنولوجيا والخبرة العقارية. سيسمح لنا هذا الاستحواذ بتقديم فرص لا مثيل لها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم مع الاستمرار في تعزيز سمعة دبي كمركز عقاري عالمي».

يتمتع مؤسسو كل من «Maisour، و Meteora» بأكثر من 70 عامًا من الخبرة المشتركة في مجال العقارات والخدمات المصرفية الاستثمارية والتكنولوجيا والتسويق. لا يجمع الاستحواذ خبراتهم الجماعية فحسب، بل يمهد أيضًا الطريق للتوسع السريع في أسواق جديدة.

وتستعد منصة «Maisour» الرقمية، التي عطلت بالفعل نموذج الاستثمار العقاري التقليدي، الآن لنمو هائل بدعم من «Meteora Developers».

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