غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع بنك الصين الصناعي والتجاري

المصدر: دبي - البيان

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وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وذلك بهدف الارتقاء بأطر التعاون والعمل المشترك لتعزيز الدعم المقدم للشركات ورجال الأعمال في دبي والصين.

وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، و«واي لوو»، مدير عام بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وذلك في مقر غرف دبي. وتؤسس المذكرة لعلاقات تعاون واسعة ومتنوعة بين الطرفين، حيث ستساهم الغرف بتوفير دعم لعملاء البنك فيما يتعلق بتأسيس أعمالهم في دبي، مع التركيز على دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتعزيز العمل المشترك والعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات.

يتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار المتنامية بين دبي والصين وترسيخ جاذبية دبي الاستثمارية للمستثمرين الصينيين.

ويأتي إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) قبيل انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» بتاريخ 21 أغسطس الجاري، ويهدف المنتدى لاستقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.

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