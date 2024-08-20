تعاون «أدنوك» و«بتروناس» و«ستوريجا» لالتقاط وتخزين الكربون في ماليزيا

المصدر: كوالالمبور وأبوظبي - البيان

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أعلنت شركات «أدنوك»، و«بتروناس»، و«ستوريجا»، عن توقيع «اتفاقية دراسة وتطوير» مشتركة لتقييم قدرات تخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في طبقات المياه المالحة واستكشاف إمكانية بناء مرافق لالتقاط وتخزين الكربون في «حوض بينيو» الواقع قبالة سواحل شبه الجزيرة الماليزية.

وتستهدف الاتفاقية التقاط وتخزين 5 ملايين طن سنوياً على الأقل من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويشمل نطاق عملها دراسة عملية شحن ثاني أكسيد الكربون والخدمات اللوجستية المطلوبة، والنمذجة الجيوفيزيائية والجيوميكانيكية، ومحاكاة الخزانات وأبحاث الاحتواء، واستكشاف تطبيق التقنيات المتقدمة بما يشمل استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعة التخزين.

وقالت نوراين محمد صالح، الرئيس التنفيذي لحلول التقاط وتخزين الكربون في شركة «بتروناس»: «تتيح لنا هذه الاتفاقية مع «أدنوك» و«ستوريجا» بناء قدراتنا لتطوير وخفض مخاطر استخدام طبقات المياه المالحة كمواقع لتخزين ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستفادة من خبرات شركائنا وتجاربهم المطبقة في مناطق أخرى. وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهدف الشامل لشركة «بتروناس» المتمثل في ترسيخ مكانة ماليزيا مركزاً إقليمياً لالتقاط وتخزين الكربون لخدمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال زيادة حجم أعمالنا المتصلة بطبقات المياه المالحة. وتؤكد هذه الخطوة عزمنا تحديد أفضل الأساليب المستخدمة لتطوير مراكز التقاط وتخزين الكربون محلياً والمساهمة في تحقيق الهدف المناخي الوطني».

وأضافت: «تهدف «بتروناس» من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى دعم هذه اللجنة وتعزيز العلاقات الراسخة بين «بتروناس» و«أدنوك»، بما يعزز مساهمتها في أعمال «أدنوك» في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد غير التقليدية في أبوظبي».

من جانبها، قالت حنان بالعلا، نائب رئيس أول، للطاقات الجديدة في «أدنوك»: «يعد التقاط الكربون أداة مهمة لخفض الانبعاثات بشكل مسؤول، وتستمر «أدنوك» في تطوير هذه التقنية ضمن مساعيها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركاء عالميين موثوقين مثل «بتروناس» و«ستوريجا» لتطوير واستخدام مراكز عالمية لإدارة الكربون، وتمكين عملائنا من خفض انبعاثات عملياتهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم للحد من الانبعاثات الكربونية».

وتهدف «أدنوك» إلى الوصول بقدرتها على التقاط الكربون إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل حجم الانبعاثات الناتجة عن أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي.

بدوره، قال تيم ستيدمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ستوريجا»: «تمثل هذه الشراكة الرائدة فرصة لتطوير مركز عالمي المستوى لالتقاط وتخزين الكربون وتحقيق خفض انبعاثات القطاع الصناعي على نطاق واسع. وتعكس خبرة «ستوريجا» في مناطق أخرى رائدة في التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى خبرة شركائنا، وجود النية المشتركة للعمل الآن لمعالجة تحديات التغير المناخي».

يذكر أنه من المقرر مؤقتاً أن تبدأ الأعمال والأنشطة المرتبطة باتفاقية الدراسة والتطوير المشتركة الموقعة بين «بتروناس»، و«أدنوك»، و«ستوريجا» في وقت لاحق من العام الجاري.

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