30 علامة تجارية في معرض «كي ـ بيوتي 2024» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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يتأهب مركز تسوق برجمان في دبي لاستضافة معرض «كي- بيوتي 2024»، والمقرر إقامته من 20 إلى 27 سبتمبر المقبل، ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل حكومة سيول، ويدير المعرض مجلس كوريا، ويستعرض 30 علامة تجارية رائدة في مجال الجمال الكوري، تغطي مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصحة الجسم والعناية بالبشرة والعناية بالشعر وتقنيات الجمال، وسيحظى الحاضرون بفرصة اكتشاف أحدث الابتكارات في عالم الجمال الكوري وشراء مستلزمات العناية بالبشرة المفضلة لديهم.

ترويج العلامات التجارية

وقال سيونغ تشارلي كيم المدير العام لمؤسسة «شكرا كوريا»، إن الحدث يسلط الضوء على التأثير المتزايد للجمال الكوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم تجربة فريدة لمحبي الجمال في دبي.

وعن هدف المعرض وأهمية إقامة الفعالية في دبي كمدينة تجارية واقتصادية، أشار إلى إن الهدف من فعالية «كي بيوتي 2024» في دبي هو عرض وترويج العلامات التجارية والمنتجات الكورية للجمال لجمهور عالمي، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة، وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بالعلامات التجارية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع نطاق السوق للعلامات التجارية المشاركة، وتعتبر هذه الفعالية منصة للشركات الكورية للتواصل مع الموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين في سوق ذات تأثير كبير.

بيئة استثمارية خصبة

وأكد على أهمية استضافة الفعالية في دبي لمكانة المدينة كمركز تجاري واقتصادي رئيسي، لافتا إلى أن دبي تتميز ببيئتها العالمية، وبنيتها التحتية القوية في مجال البيع بالتجزئة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن استضافة الفعالية في دبي تتيح للعلامات التجارية الكورية للجمال، الوصول إلى قاعدة مستهلكين متنوعة وثرية، والحصول على شهرة في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم، والاستفادة من شبكة دبي العالمية للوصول إلى أسواق دولية أوسع، يتماشى مع سمعة المدينة كوجهة فاخرة مع الصورة المتميزة للعديد من العلامات التجارية الكورية، مما يزيد من جاذبيتها للمستهلكين المميزين.

وعن الدور الهام لحكومة سيول في دعم هذه العلامات التجارية، قال إن حكومة سيول تلعب دورًا محوريًا في دعم العلامات التجارية الكورية للجمال، من خلال تقديم الإرشادات التنظيمية وخطط التنمية، ومن خلال مبادرات مثل رعاية الفعاليات الدولية مثل «كي ـ بيوتي 2024» في دبي، تساعد الحكومة هذه العلامات التجارية للحصول على شهرة عالمية، وتجاوز تعقيدات دخول الأسواق الأجنبية. هذا الدعم ضروري لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق السوق، وضمان نجاح العلامات التجارية الكورية للجمال على الساحة العالمية.

منتجات الجمال الكوري

وعن دور شركة «شكرًا كوريا»، أكد أنها تلعب دورًا مساعدا في الفعالية، من خلال المساعدة في عرض 30 علامة تجارية مبتكرة في مجال الجمال والتفاعل مع العملاء في دبي، نحن أيضًا نتواصل مع الشركات لدعوتها لعقد لقاءات لمناقشة الشراكات المستقبلية واستكشاف الفوائد المتبادلة. نحن ملتزمون بتقديم أحدث التطورات في تكنولوجيا ومنتجات الجمال الكورية، مما يساعد في تعزيز سمعة القطاع عالميًا. من خلال مشاركتنا النشطة، ونهدف إلى تعزيز شبكة علاقاتنا التجارية، واستكشاف فرص التعاون الجديدة، والتفاعل مع المتخصصين والمستهلكين لفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل، وتسهم هذه المشاركة في دعم وجودنا في السوق العالمية وتعزيز النمو المستدام للعلامات التجارية الكورية في مجال الجمال.

وقال: تخطط شركة «شكرًا كوريا» لمواصلة تعزيز الروابط بين كوريا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، ونهدف إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض منتجات وعلامات الجمال الكورية بشكل أكبر، وهدف آخر رئيسي هو فتح متجر فعلي في دبي، مما يتيح للمستهلكين تجربة منتجاتنا بشكل مباشر. سنركز أيضًا على تقديم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية إلى سوق دبي، وقيادة المبادرة لتأسيس جمعية للجمال الكوري في المدينة، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج الحكومية، وسنعمل على تسهيل تقديم الشركات الخاصة إلى دبي، مما يعزز فرص الأعمال الجديدة والتعاون.

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