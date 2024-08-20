غرفة الشارقة تطلق عروض العودة للمدارس بتخفيضات تصل إلى 80 %

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس في مختلف مدن إمارة الشارقة فعاليات «عروض العودة للمدارس» ضمن «عروض صيف الشارقة»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتقدم للعائلات فرصة مميزة لاقتناء مجموعة واسعة من أفضل المنتجات في قائمة اللوازم المدرسية والتعليمية بتخفيضات تصل إلى أكثر من 80%، تشمل الملابس والأدوات القرطاسية والأجهزة الإلكترونية والحقائب المدرسية ولوازم تناسب جميع الفئات العمرية.

وتتواصل العروض حتى أول سبتمبر بمشاركة واسعة من مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية. كما تتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة الترفيهية وورش العمل للأطفال، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية وأجهزة تعليمية خلال فعاليات خاصة تستقبل أولياء الأمور والعائلات والطلبة من 23 إلى 25 أغسطس في 06 مول، حيث سيتم توزيع 100 حقيبة مدرسية، إضافة إلى تقديم 100 قسيمة لشراء الأدوات المدرسية.

وأكد عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن «عروض العودة للمدارس» تعكس التزام غرفة الشارقة نحو المجتمع من خلال تخصيص مساحة للوازم المدرسية ضمن عروض صيف الشارقة، لدعم الأسر للحصول على متطلبات الطلبة وتوفيرها بأسعار مخفضة، في مساهمة لتوفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال، بجانب ما تمثله العروض من فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأفاد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة المنسق العام لعروض صيف الشارقة، بأن فعاليات «عروض العودة للمدارس» تجمع بين الطابع الترويجي التجاري والتعاون المثمر من قبل التجار والموردين والمكتبات ومحال التجزئة المشاركة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز روح التكافل الاجتماعي.

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