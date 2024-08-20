الدورة الـ25 لعالم مدهش تختتم فعاليات وتجارب ممتعة

المصدر: دبي - البيان

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أسدل عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تُقام سنوياً خلال فصل الصيف، الستار على دورته الأكبر والأكثر تشويقاً هذا الأسبوع، وذلك بعد تقديم أجندة استثنائية من الأنشطة والفعاليات المرحة للجميع. وأقيمت الدورة الخامسة والعشرون من الوجهة المفضلة في فصل الصيف خلال الفترة من 21 يونيو حتى 18 أغسطس، وقدّمت لزوارها من الأفراد والعائلات فرصاً عديدة لصنع ذكريات لا تُنسى، من خلال المناطق الترفيهية الرائعة، والألعاب الممتعة، والبرنامج الحافل بالعروض المسرحية، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير.

تجارب جديدة

وقدّم مدهش ودانة، شخصيتا دبي المحبوبتان، أجواء من البهجة والمرح لسكان المدينة وزوارها في عالمهما الصيفي الموسمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ودي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.وتضمنت دورة هذا العام من عالم مدهش برنامجاً تثقيفياً وترفيهياً مميزاً مع الكثير من الهدايا والسحوبات والتجارب الممتعة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

واشتمل عالم مدهش للمرة الأولى هذا العام على مجموعة من الألعاب والتجارب الجديدة، بما في ذلك حديقة الألعاب المطاطية، وأول مخيم صيفي من عالم مدهش على الإطلاق، وباقات احتفالات أعياد الميلاد الجديدة كلياً، ما أضاف المزيد من المتعة إلى تجربة الزوار من الأطفال.

كما استمتع الضيوف الصغار بأكثر من 100 لعبة أركيد، وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى أكثر من 40 لعبة وتحدياً ونشاطاً تفاعلياً، وورش عمل للفنون والحرف اليدوية، والمنزلقات المطاطية، وغيرها.وأقيمت أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض الترفيهية والمسرحية الحية التي كان أبطالها مدهش ودانة.

وكذلك العديد من ورش العمل التثقيفية بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، والتي قدّمت تجارب ملهمة ومفيدة للعقول الشابة.واستمتع الزوار بالعديد من تجارب تناول الطعام التي تضمنت أكثر من 20 مطعماً لتلبية جميع الأذواق. وبعد انتهاء فعالياته، ترك عالم مدهش 2024 الكثير من الذكريات التي ستظل محفورة في ذاكرة العائلات في مختلف أنحاء دبي.

مفاجآت الصيف

وبدأت مفاجآت صيف دبي في دورتها السابعة والعشرين لهذا العام في 28 يونيو وتستمر حتى 1 سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة من خلال آلاف العروض والأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في مختلف أنحاء المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالتسوق والعروض المذهلة في الفنادق والمعالم السياحية الشهيرة، والفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية والمطاعم المتنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة الجديدة التي تناسب الجميع.

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