3 سيارات للفائزين بجوائز «مراكز التسوق في دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أسفرت حملة مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي عن فوز 3 متسوقين محظوظين من الفوز بسيارات «جي إيه سي» من طراز «جي إس 8» الفاخرة، ولا تزال الفرصة سانحة أمام ثلاثة فائزين آخرين للفوز بهذه الجوائز الاستثنائية.

وفاز كل من الثلاثة الفائزين الأوائل: فاتن إبراهيم من الأردن، ومصطفى جعفري من الجزائر، وديريك ماثيوز من الهند، بسيارة «جي إيه سي» من طراز «جي إس 8» الجديدة بعد إنفاقهم ما لا يقل عن 200 درهم في أحد مراكز التسوق المشاركة، بما في ذلك مركز العربي، ومركز الغرير، ودبي فستيفال بلازا. ولا تزال الفرصة سانحة للفوز، حيث إن مجموعة مراكز التسوق في دبي تتيح ثلاث سيارات GAC GS8 فاخرة إضافية ضمن حملة مفاجآت صيف دبي 2024.

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