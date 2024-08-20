11 ملياراً مبيعات عقارات منطقة برج خليفة منذ بداية العام

المصدر: دبي - مشعل العباس

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يواصل الزخم العقاري في منطقة برج خليفة بقلب دبي جذب الاستثمارات والأنظار من مختلف أنحاء العالم، مع استمرار الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ذات الجودة العالية. وسجلت المبيعات أكثر من 11.2 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بينما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق السكنية في المنطقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3302 درهم، وهو ما يعتبر الأعلى حالياً على مستوى إمارة دبي.

ولا تزال المنطقة التي تضم «برج خليفة» أعلى برج في العالم، تحافظ على زخمها الاستثماري التصاعدي، مما يجعلها وجهة ذهبية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والمستقبل الواعد، بفضل مزيج فريد من الرفاهية والفخامة والتطور الحضري، ومن الواضح أن المبيعات العقارية في منطقة برج خليفة تتجه لتسجيل رقم قياسي جديد يتفوق على أرقام العام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات نحو 19 مليار درهم، بينما تشكل مبيعات المنطقة منذ مطلع العام الجاري نحو 72% من إجمالي مبيعات العام الماضي.

صفقات

وأبرم المستثمرون في منطقة برج خليفة منذ مطلع العام الجاري 2612 صفقة بقيمة 11.2 مليار درهم، حيث شكلت المبيعات الجاهزة نحو 65.3% من إجمالي المبيعات عند 7.19 مليارات درهم توزعت على 1836 صفقة للوحدات السكنية، وصفقتين لأراضٍ بقيمة 220 مليون درهم. أما المبيعات على الخريطة فبلغت نسبتها نحو 34.7% من إجمالي المبيعات بقيمة 3.82 مليارات درهم وتمت عبر 775 صفقة لوحدات سكنية.

سعر القدم

وواصل متوسط سعر القدم المربعة للشقق السكنية في منطقة برج خليفة الارتفاع منذ بداية العام الجاري مسجلاً 3302 درهم للقدم المربعة الواحدة في شهر يوليو الماضي بنمو 1.6% على أساس شهري بنمو بنسبة 17.9% على أساس سنوي، بينما وصل سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.09 ملايين درهم.

وتتصدر منطقة برج خليفة اليوم بأغلى متوسط سعر بيع للقدم المربعة للشقق على مستوى دبي عند 3302 درهم للقدم المربعة، مبتعدة عن أقرب المنافسين لها، في حين حققت المنطقة مكاسب رأسمالية بنسبة 53.7% منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.

شقق المنطقة تسجل أعلى متوسط بيع للقدم المربعة في دبي

المبيعات تتجه لتسجيل رقم قياسي جديد بنهاية العام

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