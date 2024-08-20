منتدى «مساكن العلامات التجارية» في دبي يستكشف آفاق نمو القطاع

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف دبي فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة» المقرر عقدها من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024، حيث ستشهد القمة تنظيم منتدى «مساكن العلامات التجارية» للمرة الأولى ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة»، يستمر على مدار يوم كامل في الثاني من أكتوبر. ويعكس هذا المنتدى الاهتمام المتزايد الذي تحظى به مساكن العلامات التجارية والدور الحيوي الذي تلعبه في تطور السوق وتوجهاته المستقبلية، فيما تعد دبي السوق الأكثر نشاطاً في العالم بمساكن العلامات التجارية.

ووفقاً للتقارير الصادرة عن شركة سافيلز للاستشارات العقارية، شهد قطاع مساكن العلامات التجارية العالمية نمواً كبيراً بنسبة 160% خلال العقد الماضي. ومع نهاية عام 2023، تجاوز عدد المشاريع العالمية في هذا القطاع 1300 مشروع.

حيث استحوذت مساكن العلامات التجارية الفندقية على نسبة 82% من هذه المشاريع، وتعتبر دبي السوق الأكثر نشاطاً في العالم في هذا المجال، حيث تتنافس الآن مع مدن كبرى مثل ميامي ونيويورك ولندن لتكون الرائدة عالمياً في تطوير مساكن العلامات التجارية. وسيتضمن المنتدى ورش عمل وجلسات حوارية معمقة تستعرض النمو السريع لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

وسيركز المنتدى على مناقشة مواضيع رئيسية تشمل تطوير وتشغيل مساكن العلامات التجارية، مع استعراض الفرص المتاحة للمطورين لخلق قيمة مضافة، إضافة إلى التنوع المتزايد في الخيارات التي تقدمها العلامات التجارية للمستثمرين والمشغلين. كما سيتناول المنتدى الاتجاه المتصاعد نحو إنشاء مجتمعات مستقلة تحمل علامات تجارية مميزة، إلى جانب انخراط علامات تجارية فاخرة من قطاعات غير تقليدية، مثل صناعة السيارات والأزياء، في هذا المجال. وسيتم أيضاً مناقشة استراتيجيات الاستدامة، والهياكل القانونية.

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