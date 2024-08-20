2.35 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: ( دبي ـ «البيان»)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.35 مليار درهم تمت عبر 871 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 689 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 39 مبايعة لأراضٍ، و502 مبايعة لوحدات سكنية و148 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة اليفرا 1 المبايعات من حيث القيمة بـ305 ملايين درهم عبر 96 صفقة.

وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 127 مليون درهم نتجت عن 41 صفقة، وثالثاً منطقة مثلث قرية جميرا بـ119 مليون درهم عبر 15 صفقة، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 88 صفقة بقيمة 93 مليون درهم. وسجل السوق العقاري بدبي بيع أرض سكنية في منطقة مثلث قرية جميرا بقيمة 93 مليون درهم.

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