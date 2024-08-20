5 شركات تستحوذ على نصف السيولة في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 54% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 167.4 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير» و«ديوا» بسيولة ناهزت 90.4 مليون درهم.وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4237.52 نقطة، منخفضاً بـ0.13%.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 1.69 درهم ليقود ارتفاعات 20 سهماً بالسوق مرتفعاً بنسبة 14.97%، وصعدت في سوق دبي أسهم الاستشارات المالية الدولية بنسبة 7.7%، والإمارات للاستثمار بنسبة 4.99%، وأجيليتي للمخازن بنسبة 3.86%، وأرامكس بنسبة 1.4%.واتجه المستثمرون العرب ومواطنو دول الخليج نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 26.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 15.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% إلى مستوى 9305.36 نقاط بنهاية جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.75 ملايين درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 94.8 مليون درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة 76.9 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم شركة «أيبيكس للاستثمار»، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 447.3 مليون سهم بقيمة 751.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 1.68 درهم للسهم الواحد.وصعد في سوق أبوظبي سهما أبوظبي الوطنية للتكافل ومجموعة أرام بالحد الأقصى، وارتفع الخليج اﻻستثمارية 11.1%، ودار التمويل 10.9%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.87 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و167.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 746.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 25 ألف صفقة.

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