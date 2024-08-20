«راك بنك» يتعاون مع «بيتباندا» لإدارة الأصول الرقمية

المصدر: دبي - «البيان»

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توصّل بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، إلى اتفاق مع «بيتباندا» للحلول التكنولوجية، وذلك لتأمين منصة موثوقة تُتيح للمقيمين في الإمارات إدارة أصولهم الرقمية بسهولة وسلاسة.فور إطلاق هذه المنصة بالكامل، سيتمكن عملاء «راك بنك» من الاستفادة من حالات استخدام عديدة للأصول الرقمية، مما يضع بمتناول أيديهم أكبر تشكيلة من العملات الرقمية المتداولة في السوق الإماراتي، شرط موافقة مصرف الإمارات المركزي.

وتأتي هذه الشراكة لتضع «راك بنك» و«بيتباندا» في الصدارة في مجال الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات، وتعزز نمو قطاع الأصول الرقمية، ممّا يُتيح للمصارف المشاركَةِ في اقتصاد الأصول الافتراضية من دون الحاجة إلى تطوير قدراتها الخاصة لإدارة الأصول الافتراضية.

وقال دونغجون «دي جاي» تشوي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء للمجموعة في «راك بنك»: نؤمن بأنّ الأصول الرقمية تُجسّد إحدى الوسائل المستقبلية للعملاء لإدارة شؤونهم المالية بطريقة أسرع وأكثر أماناً. وتأتي هذه الشراكة لتسدّ الفجوة في السوق لمنصة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة لتداول الأصول الرقمية. وتابع قائلاً: نسعى من خلال جمع خبراتنا إلى إحداث ثورة في المشهد المالي التقليدي بشكل يصبّ لصالح عملائنا الكرام، ممّا يُتيح لهم اكتشاف مجموعة أوسع من الفرص لاستخدام الأصول الرقمية.

بدوره، قال لوكاس إنزيرسدورفر-كونراد، الرئيس التنفيذي لـ«بيتباندا» للحلول التكنولوجية: يملك «راك بنك» خبرة طويلة في مجال ابتكار الحلول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونودّ أن ندعم طموحاته في هذا المجال.

وبما أنّ الحلول التكنولوجية التي تُقدّمها شركة «بيتباندا» معياريّة قياسيّة، فإنّ ذلك يُتيح لنا تفصيل منتجاتنا بحسب احتياجات شركائنا. وتشهد هذه الشراكة على أهميّة تلك المرونة، فمعاً سوف نحدث نقلة نوعيّة ونضع العملات الرقمية بمتناول الملايين في دولة الإمارات، ونُمهّد الطريق للابتكار في المستقبل.

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