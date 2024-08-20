«نتورك إنترناشيونال» تتعاون مع «سيتي بنك»

المصدر: دبي-«البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، عن عقد اتفاقية تعاون استراتيجي مع «سيتي بنك»، وذلك بهدف تعزيز تجارب الدفع لدى عملاء «سيتي بنك» من الشركات من خلال الاستفادة من حلول المدفوعات الشاملة متعددة القنوات التي تقدمها «نتورك».

وسيتمكن «سيتي بنك» بموجب الاتفاقية من تقديم حلول متميزة لإدارة المدفوعات لعملائه من الشركات، بما في ذلك تعزيز كفاءة المعاملات، وزيادة الأمن والحماية، وإمكانات سلسة لتكامل المدفوعات، بما يساعدهم على رقمنة وتبسيط عمليات المدفوعات الخاصة بهم. وقال جمال النساي، المدير العام لخدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «يعد هذا التعاون دليلاً على ثقة «سيتي بنك» بمنصتنا للمدفوعات التي توفر مجموعة واسعة من طرق الدفع والسداد إلى جانب أعلى مستويات الأمان والراحة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز