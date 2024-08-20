243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة في 15 شهراً

المصدر: أبوظبي- «وام»

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ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازاً مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديداً خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.

بنوك

في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً - باستثناء البنوك الاستثمارية - بمقدار بنك واحد، ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابتة أيضاً عند 21 مكتباً، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، وظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند 6 فروع.وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، بينما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة، في حين استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة، بلغ 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي، وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

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