«الإمارات دبي الوطني» يعقد شراكة مع «بي زيرو كربون»

المصدر: دبي- «البيان»

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرام شراكة مع وكالة تصنيف الكربون العالمية «بي زيرو كربون» لإجراء عمليات العناية الواجبة في مشاريع العملاء المهتمين بتعويض انبعاثاتهم الكربونية المتبقية بشكل طوعي. وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير حلول عالية الجودة للعملاء عبر مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الراسخة والنامية مثل أسواق الكربون الطوعية. وسوف يتمكن البنك من الوصول إلى المئات من تقييمات المخاطر الشاملة والمستقلة القائمة على العلم لمشاريع الكربون حول العالم، بما يدعم ثقة العملاء بجودة الاستثمارات.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا التعاون مع «بي زيرو كربون» لتعزيز دورنا المحوري في إزالة الكربون من الاقتصاد. ونسعى في بنك الإمارات دبي الوطني لقيادة التغيير في هذا المجال، سواء من خلال تشجيع عملائنا على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو من خلال مواصلة تحسين قدراتنا بما يحقق مصلحتهم. ومع صعوبة تقييم الحلول المتنوعة المعروضة في السوق بسبب الافتقار إلى الشفافية، تتيح شراكتنا الجديدة للعملاء فرصة تحقيق أهدافهم الاستثمارية المستدامة من خلال فحص الحلول المقدمة والتحقق منها».

ومن جانبه، قال تومي ريكيتس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لوكالة «بي زيرو كربون»: تشهد المنطقة رغبة متنامية للاستثمار في حلول مناخية فعّالة تدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ومع حاجة المشترين الذين يتطلعون للاستثمار في أرصدة الكربون عالية الجودة إلى الأدوات المناسبة لبناء الثقة والشفافية، تفخر «بي زيرو كربون» بتقديم هذه الأدوات لدعم مساعي الشركات العاملة بدولة الإمارات في دفع عجلة العمل المناخي.

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