205 فعاليات تستضيفها مراكز «أدنيك» في النصف الثاني بزيادة 16 %

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك عن استعدادها لاستضافة موسم قياسي وحافل بالفعاليات الكبرى خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك من خلال استضافة 205 فعاليات متخصصة بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

كما ارتفع عدد المؤتمرات الدولية الخاصة بالاتحادات والجمعيات بنسبة 66%، في حين زاد عدد المعارض التي تستضيفها مراكز المجموعة في الدولة بنسبة 26% في الفترة ذاتها، الأمر الذي يرسخ مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تستعد مجموعة أدنيك لإقامة واستضافة موسم قياسي من الفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في ترسيخ حضور العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً لأبرز الفعاليات الرائدة؛ ولذلك نحن حريصون على تعزيز فرص الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لهذه القطاعات الحيوية في العاصمة، لما تمتلكه من مرافق عصرية ومراكز متطورة تحت مظلة المجموعة».

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