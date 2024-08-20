«راكز» تطلق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع «راك للتأمين»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن إطلاق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين «راك للتأمين»، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان المالي ورفاهية العمال العاملين في الشركات المسجلة تحت مظلة راكز، تماشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تعزيز الأمان المالي للقوى العاملة.

وسيحل البرنامج التأميني الجديد محل الضمانات المالية الحالية لتأشيرات العمل، وسيوفر البرنامج تأميناً شاملاً على الرواتب المستحقة وغير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف عودة العمّال إلى وطنهم وتغطية تكاليف الإصابات الناجمة أثناء العمل.

وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وسانجيف باديال، الرئيس التنفيذي لـ«راك للتأمين»، حيث تُكرس هذه الشراكة الجهود المشتركة لتعزيز حماية العمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة.

وقال جلاّد: تولي راكز اهتماماً كبيراً لحقوق الموظفين العاملين في مجتمع أعمالها، ويأتي إطلاق برنامج حماية القوى العاملة كخطوة مهمة تعكس جهودنا المستمرة في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لعمال الشركات المسجلة تحت مظلة راكز.ومن جهته، قال باديال: تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بضمان رفاهية الموظفين.

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