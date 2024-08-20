«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تنوع محفظتها بتأسيس «الروشن للدواجن»

المصدر: دبي ـ البيان

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قامت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بتوقيع عقد تأسيس شركة الروشن العربي للدواجن في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وقع العقد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمهندس عبد الله محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بيشة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة العربية لتوسيع وتنويع محفظة استثماراتها، مع التركيز على ضمان الجودة العالية في الإنتاج. وسيوفر المشروع فرص عمل واعدة، إضافة إلى أنه مرتكز لصناعات تكاملية واعدة.

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