الفلبين تختار حلول «فينوم» لمبادرة البلوك تشين الوطنية

المصدر: دبي – البيان

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اختارت حكومة جمهورية الفلبين حلول مؤسسة «فينوم» ومقرها الإقليمي دبي، لرقمنة مليارات الاستمارات الخاضعة للمحاسبة باستخدام تقنية البلوك تشين المتقدمة الخاصة بها، حيث تمثل هذه المبادرة علامة فارقة محورية لفينوم وصناعة التشفير الأوسع نطاقاً، وفيما يمكن أن ينتهي به الأمر كأكبر حالة استخدام للبلوك تشين في العالم، يؤكد هذا المشروع ريادة فينوم وابتكارها في مجال البلوك تشين.

ومن خلال الرهان على «فينوم»، تُظهر الحكومة الفلبينية ثقة غير مسبوقة في البلوك تشين كحل آمن وقابل للتطوير وفعال للعمليات على المستوى الوطني. وتستعد هذه الخطوة لإحداث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات والمؤسسات الكبيرة مع البيانات والمعاملات وحفظ السجلات، مما يضع معياراً جديداً للشفافية والكفاءة.

وقال كريستوفر لويس تسو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فينوم، عن الأهمية الهائلة لهذه الاتفاقية: «إن اختيار جمهورية الفلبين لفينوم لهذه المبادرة الرائدة هو شهادة على قدرات منصتنا والثقة التي نوليها لتقنيتنا. ومن خلال رقمنة الشيكات باستخدام تقنية البلوك تشين من فينوم، فإننا لا نقوم فقط بتقليل تكاليف الطباعة والمعالجة ولكننا نعزز أيضاً الشفافية والكفاءة في العمليات المالية بشكل كبير. ويوضح هذا المشروع الاستخدام الهائل لسلسلة بلوك تشين فينوم في شكل مئات الملايين من رموز فينوم سنوياً».

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