«ماركت آيلاند» أكبر ردهة للطعام في المنطقة تفتح أبوابها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول، وجهة التسوق والترفيه في دبي، عن افتتاح «ماركت آيلاند»، أكبر قاعة للطعام في الشرق الأوسط، التي تضم العديد من العلامات العالمية المرموقة التي تقدم أشهى أنواع المأكولات، في تطور جديد يجسد التزام دبي فستيفال سيتي مول بتوفير تجارب راقية وفريدة لجميع ضيوفه والارتقاء بفنون الطهي العالمية.

تتسع ماركت آيلاند، التي تمتد على مساحة 70 ألف متر مربع في موقع استراتيجي في الجهة الشمالية من الطابق الأرضي، لنحو 3,500 مقعد، وتحتضن أكثر من 50 منفذاً ومطعماً، تقدم مأكولات وأطباقاً عالمية متنوعة لعلامات مشهورة عالمياً، بما في ذلك مطاعم تفتح أبوابها للمرة الأولى في دبي، كما سيحظى الضيوف، إضافة إلى هذه العروض الجديدة، بباقة من الأطباق المفضلة الشهيرة من علامات معروفة، حيث يقدم دبي فستيفال سيتي مول لزواره عالماً من المأكولات الشهية ذات النكهات المحلية والعالمية، بما في ذلك اللحوم الشهية على اختلاف أنواعها والمأكولات الشعبية المتوسطية والحلويات الصحية اللذيذة، وكل ذلك تحت سقف واحد.

يأتي الإعلان عن الافتتاح الرسمي لردهة «ماركت آيلاند» ليتوج عروض تناول الطعام الراقية في دبي فستيفال سيتي مول، وليعزز ما تزخر به الوجهة من عروض ترفيهية فريدة من نوعها، حيث ستستضيف «ماركت آيلاند» مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع، بما في ذلك عروض لفنانين وموسيقا «دي جي» وأسواق نهاية الأسبوع وورش عمل للكبار والصغار.

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