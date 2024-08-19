1.8 % نمو مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة في يوليو

المصدر: سنغافورة - رويترز

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أظهرت أحدث بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة ارتفعت في يوليو الماضي وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وذكرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، نشرتها «ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن إجمالي مبيعات الوقود في ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، باستثناء مواد التشحيم، بلغ 621679 متراً مكعباً (616 ألف طن).

وارتفعت المبيعات الشهرية لوقود السفن في ميناء الفجيرة بنسبة 1.8 % في يوليو. وزاد الطلب على التزود بالوقود عموماً في موانئ الوقود الرئيسية مثل سنغافورة والفجيرة بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام والوقود طوال شهر يوليو.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أن مبيعات الوقود عالي الكبريت ارتفعت بنسبة 18.3 % عن يونيو إلى 177349 متراً مكعباً في يوليو. وبلغ إجمالي مبيعات الوقود منخفض الكبريت 444330 متراً مكعباً، بزيادة قدرها 3.6 % على أساس شهري.

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